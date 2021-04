Stefano Pioli riabbraccia Mario Mandzukic e Brahim Diaz, che si sono allenati in gruppo, in mattinata. I due giocatori potrebbero essere convocati per il Parma

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato in mattinata. Non mancano le buone notizie per il gruppo rossonero, che dopo aver ritrovato Rafael Leao, nella giornata di ieri, ha riabbracciato anche Brahim Diaz e Mario Mandzukic, che sono dunque pronti a tornare a disposizione per la trasferta di Parma.

Il croato rivede dunque la luce in fondo al tunnel: la sua ultima presenza in maglia rossonera risale al 18 febbraio scorso, in Europa League contro la Stella Rossa. Lo spagnolo, invece, aveva saltato l’ultima partita contro la Sampdoria, dopo i problemi al piede accusati in Nazionale.