Leandro Rinaudo ha parlato a CMIT TV di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che potrebbe fare il salto in una big

Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus e ex compagno di squadra di Roberto De Zerbi, ha parlato a CMIT TV dell’allenatore del Sassuolo: “Roberto era un appassionato di tattica, già finite le partite si trovava a commentare. Ha fatto una buona gavetta, partendo dal basso e andando sempre più su. E’ uno dei migliori italiani in circolazione, per idee, coraggio: credo sia un allenatore importante”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Rinaudo: “De Zerbi allenatore importante”

Come raccontato da Calciomercato.it, per De Zerbi c’è il forte pressing dello Shakhtar. Sul futuro del tecnico Rinaudo afferma: “Dire se pronto o meno, è un parere personale. Per capire se un professionista è pronto o meno, gli va data la possibilità e lui se l’è meritata. Viviamo tutti di calcio e le prestazioni dipendono da tanti aspetti. Roberto ha meritato la possibilità per il grande gioco e per il suo coraggio e le sue idee molto innovative che si avvicinano più all’estero che al calcio italiano. Ci vorrebbe una squadra che gli dia fiducia, sposi il suo modo di giocare e gli dia un po’ di tempo”.

Infine, su cosa spinge il tecnico a scegliere un club invece che un altro: “So per certo che uno dei motivi che ha fatto scegliere Roberto il Sassuolo è l’aspetto organizzativo. De Zerbi è consapevole di dover avere determinati requisiti per poter esprimere il suo calcio”.