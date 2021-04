Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Sampdoria, gara vinta dalla formazione neroverdi grazie ad una rete di Berardi

Quarta vittoria consecutiva per il Sassuolo che batte la Sampdoria e si avvicina al settimo posto occupato dalla Roma. Al termine del match a ‘DAZN’ ha parlato il tecnico neroverde Roberto De Zerbi: “Non siamo stati bellissimi ma abbiamo fatto una grande vittoria contro una buona squadra. Abbiamo 10 punti dalla Sampdoria, 11 dal Verona, -3 dalla Roma. Abbiamo fatto un punto in più dell’anno scorso e mancano cinque partite: lo scorso anno era stato un campionato straordinario, figuratevi quest’anno”.

MARLON – “Marlon lì nasce dall’esigenza. Volevo qualcuno in panchina per spaccare le partite con Boga titolare non lo avrei avuto. Purtroppo la Sampdoria ci ha pressato molto e quindi ho pensato all’intervallo di tornare al classico”.

GIOCO – “Certe volte veniamo etichettati come gioco orizzontale, invece quando lo facciamo ci prepariamo a perdere il pallone. Se fai gioco orizzontale, non saresti il miglior attacco”.

MAXIME LOPEZ – “E’ un calciatore strepitoso. Purtroppo si controlla peso e altezza ai calciatori, ma è un giocatore strepitoso. Si perde forse un attimo nelle scelte”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Sassuolo, Shakhtar-De Zerbi: missione italiana

Calciomercato Sassuolo, De Zerbi: “Riduttivo scegliere in base a classifica”

PROSPETTIVE – “Al di là della classifica, metto i rapporti e quello che questo ambiente mi ha dato. Tutto il Sassuolo calcistico mi ha dato. Non è la posizione finale. E’ chiaro che far meglio di quello che stiamo facendo quest’anno diventa complicato. Ma sarebbe riduttivo scegliere se rimanere o no per la posizione in classifica. Non ci dormo la notte ma solo per il Sassuolo per capire cosa devo fare. Tante altre volte ho scelto di pancia ed ora è un discorso un po’ più complesso”.

FUTURO ALL’ESTERO – Successivamente a ‘Sky’ torna a parlare del futuro: “Non è ufficiale niente, non ho nessuna novità da dirvi”.