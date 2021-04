De Laurentiis dopo la vittoria sulla Lazio scende negli spogliatoi, stretta di mano con Gattuso ma non si parla di rinnovo

Dopo la pesante vittoria con la Lazio, in casa Napoli è tornato d’attualità il tema del rinnovo di contratto di Rino Gattuso. Il tecnico ha rilanciato la corsa Champions degli azzurri, dimostrando di riuscire a massimizzare i risultati dopo aver ritrovato a sua disposizione gran parte dell’organico. Una vittoria netta, inequivocabile contro i biancocelesti.

Come raccolto da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis, subito dopo aver twittato la sua soddisfazione, è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con il gruppo e con lo stesso Gattuso. Una stretta di mano che testimonia la soddisfazione del patron partenopeo per il comportamento della squadra nelle ultime settimane. I numeri sono tutti dalla parte del tecnico calabrese, da quelli in classifica a quelli del rendimento dei singoli.

Al momento, però, fonti vicine alle parti riferiscono a Calciomercato.it che dallo scorso gennaio non è stato più toccato l’argomento rinnovo, che neppure ieri sera c’è stato uno spunto di riflessione, un rimando ad una riapertura della trattativa.

Sempre seguendo, però, il flusso delle informazioni raccolte, se De Laurentiis dovesse fare un passo al termine del campionato, da parte di Gattuso potrebbe esserci un’apertura. La necessità è quella di trovare un’intesa sulla visione: bypassando un periodo di silenzi. De Laurentiis non ha mai avuto in animo di esonerare Gattuso, Gattuso non è mai stato realmente turbato né dalle critiche né dai rumors. Manca, però, un idem sentire sul Napoli del futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Superlega, dichiarazione UFFICIALE di JP Morgan | Agnelli e Perez gelati

Gattuso, addio a De Laurentiis vicino: Roma e Fiorentina sondano Mendes

In attesa di capire se tra 20 giorni ci possa esser il passo di De Laurentiis, la situazione di Gattuso è monitorata con estrema attenzione da Fiorentina e Roma. Alla Viola ci potrebbe essere uno scenario, secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, che porta il ticket Gattuso-Goretti in riva all’Arno. Roberto Goretti è visto come quella figura dirigenziale che può accompagnare al meglio Gattuso nel suo percorso toscano. I vertici viola stanno intensificando i contatti con Mendes ed i suoi uomini. C’è anche la sponda di Daniele Pradé nell’operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Salutano Marotta e Conte

Anche sponda Roma, però, l’evoluzione dei risultati in casa Napoli non lascia indifferente. Il tecnico è apprezzato e qualche sondaggio con il suo entourage è stato effettuato. Gattuso è stato già vicino alla Roma due stagioni fa, quando venne contattato da Francesco Totti per la panchina giallorossa.