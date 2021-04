Dopo l’uscita della maggioranza dei club, anche JP Morgan prende le distanze dalla Superlega: “Abbiamo giudicato male”

Si stanno sgretolando come sabbia tutte le certezze di Andrea Agnelli e Florentino Perez riguardo alla Superlega. Dopo aver visto uscire uno ad uno tutti i club dal progetto, ora anche il principale sponsor finanziario dell’operazione prende le distanze. Un duro colpo per i presidenti di Juventus e Real Madrid, che non avevano ancora messo la parola ‘fine’ all’idea di introdurre una nuova competizione con i migliori club europei. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Anche JP Morgan non fa più parte del progetto Superlega. Il colosso bancario americano, nella giornata di oggi, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al ‘New York Times’: “Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo”. Una presa di posizione che mette, di fatto, la parola fine a qualsiasi ambizione da parte di Agnelli e Florentino Perez. In particolar modo quest’ultimo, considerando le recenti dichiarazioni, non sembra aver ancora accantonato il progetto Superlega. L’addio di JP Morgan, che si era resa disponibile a finanziare l’impresa con 3,5 miliardi di euro, rischia di essere il definitivo colpo del KO.