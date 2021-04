Superlega, torna a parlare Florentino Perez | Annuncio del presidente Real

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, torna a parlare dopo il caos Superlega. Le sue dichiarazioni

“Presidente della Superlega? No, presentami come presidente del Real Madrid“. Inizia così l’intervista di Florentino Perez a “El Larguero” su ‘Cadena SER’. Il numero dei ‘Blancos’ ha parlato del terremoto delle ultime ore: “Sono triste e deluso, erano anni che lavoravamo al progetto. Le 12 squadre della Superlega, l’anno scorso hanno perso 650 milioni, in questa circa i triplo. Questo formato di calcio non funziona, e abbiamo pensato a un format nel quale si affrontano le migliori d’Europa, iniziando ad agosto, non come la Champions, che entra nel vivo a marzo”.

ATTACCHI – “Insieme, i 12 club sommano la metà dei tifosi calcistici di tutto il mondo. In 48 ore non avevo mai visto un’aggressività così forte da parte della UEFA e presidenti delle leghe nazionali. Ci ha sorpreso. Avevamo chiarito che le leghe restavano prioritarie, ma abbiamo ricevuto solo minacce e insulti, ma volevamo aiutare il calcio, salvarlo. I soldi sarebbero stati per tutti”.

TRADIMENTO – “C’era qualcuno nel gruppo delle inglesi che non aveva grande interesse a restare. Che ha firmato l’accordo, ma che non era mai stato del tutto convinto. E alla fine ha contagiato tutti gli altri. Hanno fatto capire che avremmo ammazzato il calcio, ma era una grande bugia. C’è gente che ha privilegi e non li vuole perdere”.

PROGETTO – “C’erano tre posti, da occupare con tedesche e francesi fisse, ed altre cinque in base al merito sportivo. Volevamo allargare con un’altra competizione da affiancare a questa, oppure lasciare la Champions. C’era possibilità di crescita per tutti”.

ITALIANE – “La Juventus non è uscita, nemmeno il Milan, il Barcellona lo sta pensando. Siamo aperti anche a rendere i 20 le prime 4 in classifica dei principali campionati. L’importante è riconquistare l’attenzione dei giovani”.