CMIT TV | Caos Superlega: “Tifosi furenti, il calcio appartiene a loro”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV John Cross ci ha parlato di come è stato vissuto il caos Superlega in Inghilterra

In 48 ore la Superlega è venuta al mondo e, poi, ci ha salutato. Protagonisti dell’intera vicenda sono stati i sei club di Premier League che inizialmente avevano preso parte alla competizione e, poi, si sono tirati indietro. Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, il giornalista del ‘Mirror’ John Cross ci ha rivelato qual è la situazione in Inghilterra e che effetti potrebbe avere sul campionato inglese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inoltre, John Cross, ci ha spiegato anche quale è la percezione nei confronti di Florentino Perez ed Andrea Agnelli in Inghilterra e come potrebbero cambiare i quadri societari dei principali club di Premier League.