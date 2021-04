L’Inter potrebbe perdere sia Marotta che Conte a fine stagione. La Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ritorno come scrive il giornalista Bargiggia

L’Inter si avvia a spezzare il dominio della Juventus e a ritornare sul tetto d’Italia dopo undici anni. Mancano 8 punti per la matematica certezza del titolo alla squadra di Antonio Conte, sempre più vicina allo scudetto considerando l’ampio vantaggio sulla concorrenza (+10 sul Milan, +11 su Atalanta e Juve). A tenere banco è però il futuro societario, oltre al destino di Antonio Conte e Beppe Marotta. Al termine del match pareggiato in casa dello Spezia, il tecnico salentino ha ‘spaventato’ i tifosi nerazzurri sulla prosecuzione del matrimonio con il club meneghino in scadenza attualmente nel giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Terremoto Inter e Juventus: le rivelazioni Biasin su Marotta e Agnelli

Addio Inter, Conte e Marotta tornano alla Juve: la rivelazione di Bargiggia

Paolo Bargiggia vede più d qualche nube sul futuro di Conte e ipotizza un clamoroso ritorno alla Juventus: “Lukaku ha cominciato a guardarsi in giro. Come del resto Marotta e sul dirigente vi avevamo spiegato ieri come stanno le cose e come, in qualche modo, anche lui abbia cominciato a studiare il suo futuro lontano dall’Inter – sottolinea il giornalista sul suo sito web – Per Conte, ma anche per Marotta, attenzione allora ad un possibile doppio ritorno alla Juventus. Per il dirigente ne avevamo parlato con netto anticipo ed in esclusiva. Su Conte ci sono possibilità importanti se Andrea Agnelli lascerà il club. Ricordiamo che l’attuale presidente della Juventus aveva bocciato il suo ritorno preparato da Pavel Nedved prima di orientarsi su Maurizio Sarri“.

Bargiggia conclude: “Con Marotta, specie nell’ultima stagione, Conte ha ritrovato una certa intesa e unità di intenti dopo le frizioni della scorsa stagione e il chiarimento estivo a Villa Bellini”.