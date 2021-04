Fabrizio Biasin, intervenuto a CMIT TV, ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Marotta e il futuro di Agnelli

È caos totale dopo la Superlega. La situazione in Serie A e in casa Juventus è decisamente incerta, sia per quanto riguarda il consiglio federale con il ruolo di Marotta in ballo, sia per quello di Andrea Agnelli. Il presidente bianconero è in un momento complicato, essendosi dimesso da presidente Eca e ‘ribellandosi’ all’Uefa con tanto di attacchi continui da parte del presidente Ceferin. A questo si unisce una situazione di classifica preoccupante della Juventus, al pari del bilancio bianconero. Si è parlato molto di un suo addio in questi giorni, con una richiesta che parte dall’alto e che può portare anche a una rivoluzione in dirigenza. Con protagonista proprio Beppe Marotta e non solo.

Intervenuto a CMIT TV, il giornalista e opinionista Fabrizio Biasin ha spiegato la situazione con le ultime notizie relative ai possibili stravolgimenti futuri in casa Juventus e, di riflesso, Inter. “Ho fatto le mie telefonate, ma escluderei un ritorno a Torino di Marotta, a meno di cose clamorose. Non penso ci sia questa possibilità”. Decisamente diversa la musica sul destino di Andrea Agnelli alla Juventus: “Si dice che la famiglia Elkann non sia per niente felice, per usare un eufemismo. Penso che a fine stagione al massimo vedremo un bel cambiamento a Torino, a livello di presidenza e non solo”. Il valzer delle panchine potrebbe presto allargarsi ai piani alti.