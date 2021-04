Inter, ipotesi Jovic per i nerazzurri con il suo agente Ramadani a Milano: il Real Madrid punta Andre Silva come sostituto del serbo

La presenza di Fali Ramadani in Italia in questi giorni non è di certo passata inosservata. Sull’agenda dell’agente il futuro di Sarri e Maksimovic, ma anche di altri suoi assistiti. E in particolare Ramadani potrebbe aver discusso con alcuni club italiani del futuro di una delle punte di diamante della sua scuderia. Si tratta di Luka Jovic, di proprietà del Real Madrid ma in prestito all’Eintracht Francoforte. Il serbo è legato al club spagnolo da un contratto valido sino al 2025, ma il suo futuro in terra iberica potrebbe concludersi già nella prossima estate. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Silva al Real Madrid libera Jovic

Il serbo infatti non sembra rientrare nei piani di Zidane e della dirigenza madridista. E secondo quanto riferito da ‘Goal.com’, Ramadani avrebbe proposto il giocatore all’Inter in uno dei suoi appuntamenti milanesi. Il profilo di Jovic può intrigare molto la compagine nerazzurra, che ha in Lukaku e Lautaro Martinez due primissime scelte, ma che dispone di una coperta un po’ troppo corta con il solo Sanchez che ha tra l’altro dimostrato di non essere sempre in perfette condizioni fisiche. Ecco perché un’alternativa di livello come il serbo farebbe comodo e non poco ai nerazzurri, desiderosi di percorrere un cammino importante anche in Champions League nella prossima stagione.

Il futuro di Jovic appare in bilico anche perché il Real Madrid avrebbe individuato l’uomo giusto per il proprio attacco in vista della prossima stagione. Si tratta di Andre Silva. L’ex Milan, sottolinea la ‘Bild’, è un profilo molto gradito in casa spagnola e potrebbe costare all’incirca 30 milioni di euro. E proprio lo stesso Eintracht Francoforte potrebbe complicare i piani dell’Inter. Perché il club tedesco potrebbe anche accettare una proposta di scambio con conguaglio per il centravanti portoghese. Proposta che il Real potrebbe formulare con l’inserimento proprio di Jovic, che tornerebbe quindi in Germania a titolo definitivo e l’aggiunta di una decina di milioni di euro.