Continua la lotta serrata in vetta alla Liga tra Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid e Siviglia. La squadra di Diego Pablo Simeone vuole bissare il trionfo del 2014 e si giocherà tutto nelle ultime giornate da qui al termine del campionato dopo aver sprecato un cospicuo vantaggio nei confronti delle dirette rivali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Simeone sulla strada di Juventus e Inter: assalto a Paredes

Solo a fine stagione si scioglieranno i dubbi sul futuro del ‘Cholo’, che ad oggi dovrebbe comunque restare in sella alla panchina dei madrileni. L’allenatore argentino starebbe pensando così anche a rinforzare la rosa per il prossimo mercato, soprattutto nel reparto mediano dove potrebbe partire un senatore come Saul. Il duttile centrocampista spagnolo non rientrerebbe più nelle grazie di Simeone e sarebbe finito nella lista dei cedibili per fare cassa. Il tecnico ex Catania sarebbe perciò alla ricerca di un sostituto di spessore in caso di partenza di Saul. E le attenzioni del ‘Cholo’ si sarebbero posate sul connazionale Leandro Peredes, ritenuto il profilo ideale per le alchimie tattiche e lo scacchiere di Simeone.

Secondo il portale ‘Fichajes.net’, Simeone spingerebbe per l’arrivo a Madrid dell’attuale giocatore del Paris Saint-Germain, ambito da attempi non sospetti anche da Inter e Juventus in Serie A, con i bianconeri pronti a scambiarlo con Dybala. Il mister argentino sulla strada quindi delle due italiane, con Paredes che potrebbe lasciare il PSG senza le necessarie garanzie tecniche in vista di una convocazione per il prossimo Mondiale con l’Argentina. Difficilmente i parigini si priveranno del numero 8 per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.