Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Il Chelsea offre oltre 100 milioni

Dall’Inghilterra rivelano come il Chelsea sia intenzionato a mettere le mani su Lukaku in estate: offerta da oltre 100 milioni per l’Inter

Manca sempre meno e poi l’Inter riuscirà a tagliare per prima un traguardo che mancava da oltre dieci anni. Lo scudetto è sempre più vicino e gli uomini che hanno reso tutto questo possibile, più di chiunque altro, sono fondamentalmente due: Antonio Conte e Romelu Lukaku. Il primo ha costruito una compagine solida come il titanio, difficile da attaccare e capace di fare male a qualsiasi avversario, e il secondo ha letteralmente trascinato i compagni con la propria forza fisica. Per la prossima stagione, però, non c’è la certezza di ritrovare a Milano né Conte né Lukaku. Sull’attaccante belga, in particolare, ci sarebbe un assalto dalla Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, il Chelsea (ri)vuole Lukaku | Offerta da oltre 100 milioni

Nel futuro di Romelu Lukaku potrebbe esserci nuovamente la Premier League. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Chelsea sarebbe disposto a presentare un’offerta da oltre 100 milioni all’Inter per riportare a Londra l’attaccante belga. I ‘Blues’ si sarebbero tirati fuori, infatti, dalla corsa ad Erling Haaland: sul norvegese sarebbe il Manchester City ad essere in vantaggio. Guardiola e Tuchel sono entrambi impegnati nelle semifinali di Champions League, ma questa non è l’unica cosa che hanno in comune: tutti e due i tecnici hanno espresso alla propria società la necessità di trovare una prima punta per la prossima stagione.

Mentre i ‘Citizens’ starebbero riuscendo a bruciare la concorrenza su Haaland, il Chelsea vorrebbe (ri)mettere le mani su Romelu Lukaku. Il colosso belga nel suo trascorso in Serie A è cresciuto moltissimo, sotto la gestione Conte, ed ora sta vivendo il momento migliore della propria carriera. Dopo aver centrato l’obiettivo scudetto e aver riportato l’Inter sul tetto del calcio italiano, quindi, potrebbe tornare nel campionato più seguito d’Europa. Lukaku non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Milano, però, e convincerlo non sarà semplice per il club di Abramovic. Per quanto riguarda il club meneghino, invece, l’idea di mettere a bilancio una cifra monstre potrebbe fare breccia nella dirigenza. L’operazione, al momento, è ancora nella fase embrionale ed è difficile capire le intenzioni delle parti in causa.