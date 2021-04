Le ultime di Calciomercato.it sul futuro Andrija Radulovic, talento serbo in forza alla Stella Rossa da tempo nel mirino di Inter e Milan

E’ piombato il Manchester City di Guardiola su Andrija Radulovic, talento serbo in forza alla Stella Rossa e in rotta con lo stesso club allenato da Stankovic come vi abbiamo raccontato lo scorso 21 gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club inglese fa sul serio per il fantasista classe 2002 tanto che ha già avviato una vera e propria trattativa sia con il club di Belgrado che con l’agente del ragazzo, nel mirino pure del Bayer.

Negoziazioni in corso, con la ferma volontà del 18enne di Kotor di prendere al volo l’occasione che gli consentirebbe nella squadra più forte della Premier e del mondo.

Nel mirino di Inter e Milan, quest’anno Radulovic ha collezionato nove presenze in prima squadra, con l’ultima però risalente allo scorso 18 dicembre – ai tempi non si era ancora arrivati alla rottura – contro il Rad Belgrado in Coppa di Serbia.