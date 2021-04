Calciomercato Bayern, accordo col Lipsia | Quinquennale per Nagelsmann

Ora è ufficiale: Nagelsmann sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Comunicato del Lipsia in mattinata

Dopo che si è smontata la questione Superlega, alla quale il Bayern Monaco aveva deciso di non aderire, i bavaresi guardano avanti e programmano le prossime stagioni con una decisione forte. Annunciato l’addio di Flick, che potrebbe diventare il prossimo commissario tecnico della Germania, il club vincitore delle ultime otto edizioni della Bundesliga si appresta ad affidare la panchina al 33enne Julian Nagelsmann. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Allegri, Sarri, De Zerbi, Spalletti e non solo: le ultimissime sugli allenatori!

Calciomercato Bayern, UFFICIALE: Nagelsmann sarà il prossimo allenatore

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, il Lipsia ha accettato di effettuare un piccolo sconto al Bayern per liberare Nagelsmann. I bavaresi, per arrivare al tecnico 33enne, dovranno sborsare 25 milioni di euro nelle casse del club di proprietà della ‘Red Bull’. Sarà l’importo più grande pagato per un allenatore nella storia del calcio: non male per un tecnico classe ’87. Un autentico prodigio che, dopo le imprese in Champions con Hoffenheim e Lipsia, si appresta a prendere le redini del club più glorioso di Germania. Come rivelato nell’edizione odierna della ‘Bild’, poi, sarebbe anche già pronto il contratto in baviera: il Bayern, infatti, avrebbe confezionato un quinquennale per Julian Nagelsmann. In mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei due club.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Sarri-Roma, previsto nuovo incontro: i dettagli

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst. 🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Oliver Mintzlaff, amministratore delegato del Lipsia, ha dichiarato: “Julian ci ha confessato che sarebbe stato un sogno per lui allenare il Bayern e che avrebbe voluto trasferirsi a Monaco al termine della stagione. Avevamo firmato un contratto a lungo termine e non ci aspettavamo una sua uscita ora”. Oliver Kahn, che dal 2022 sarà il Presidente del Bayern Monaco, ha annunciato: “Il solo contratto quinquennale di Julian dimostra quanto si identifichi con l’FC Bayern. Sono convinto che plasmeremo il futuro sportivo dell’FC Bayern con grande successo insieme a Julian Nagelsmann”.