Il Bayern Monaco ha strappato un piccolo sconto al Lipsia sul prezzo della clausola presente nel contratto di Nagelsmann, scelto per raccogliere l’eredità di Flick

Alla faccia della crisi, il prossimo allenatore del Bayern Monaco costerà quanto un calciatore di medio livello. Ci riferiamo ovviamente a Julian Nagelsmann, che a soli 33 anni vanta già un curriculum importante, con la prospettiva davanti a sé di una carriera straordinaria.

CM.IT – Bayern, ‘sconto’ di 5 milioni del Lipsia per Nagelsmann

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, dopo l’accordo totale raggiunto con Nagelsmann (secondo quest’anno in Bundesliga e semifinalista di Champions l’anno passato), il club bavarese ha trovato una intesa di massima con il Lipsia per uno ‘sconto’ sulla clausola risolutiva del tecnico fissata a 30 milioni di euro presente nel contratto in scadenza a giugno 2023. Uno sconto di circa 5 milioni di euro che abbasserà la spesa per l’arrivo del classe ’87 – settimane fa accostato alla Roma e scelto per sostituire Flick il cui futuro sarà probabilmente alla guida della Germania – a 25 milioni di euro.