Scontro in atto tra Radulovic, nel mirino delle milanesi, e la Stella Rossa. Ecco le ultime sul talento serbo, su cui è piombato il Bayer Leverkusen

E’ scontro in casa Stella Rossa tra la dirigenza del club di Belgrado e Andrija Radulovic, talento classe 2002 che in Italia piace a Milan e Inter. Il classe 2002, che Stankovic aveva fatto già debuttare in prima squadra, è tornato a giocare con le giovanili dopo il suo rifiuto ad andare in prestito al Graficar e a qualsiasi altra squadra serba di rango inferiore alla Stella Rossa.

Calciomercato Milan e Inter, si inserisce il Bayer per Radulovic

Quella di Radulovic è dunque una situazione tutta da seguire, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il giovane fantasista serbo è finito ora nel mirino del Bayer Leverkusen. I tedeschi fanno sul serio per il suo cartellino, tanto che non si esclude un coinvolgimento del ragazzo nell’eventuale operazione Dragovic. Nel passato in orbita Serie A, il difensore austriaco è da mesi sulla lista della spesa di Stankovic.