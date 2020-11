Calciomercato Milan, agente Radulovic: “Rossoneri interessati. Ecco a chi lo paragono”

Ha parlato l’agente di Andrija Radulovic, talento serbo in forza alla Stella Rossa e nel mirino sia dell’Inter che del Milan

L’agente di Radulovic ha parlato in esclusiva a Interlive.it ‘glissando’ sull’interesse dell’Inter per il suo assistito, confermando invece quello del Milan: “Il suo nome è sul tavolo dei rossoneri, con gli scout che lo seguono fin da quando Boban era a capo dell’area sportiva – ha detto Igor Kojic per poi parlare delle qualità del classe 2002, il cui nome in chiave Serie A (milanesi in primis) è stato anticipato da Calciomercato.it – E’ uno dei più grandi prospetti d’Europa. Si esprime meglio come ala destra e da numero 10, come centrocampista offensivo. Nel 3-5-2, Andrija può ricoprire tutta la corsia di destra. Ha un sinistro di classe mondiale, non a caso una delle sue più grandi peculiarità sono i gol dai 16 metri“.

Il contratto del talento della Stella Rossa scade nel giugno 2022, mentre adesso è difficile stabilire con certezza il prezzo del suo cartellino: “In questo periodo difficile causa Covid-19, nessuna offerta può essere considerata insignificante – le parole di Kojic a Interlive.it – Negli ultimi giorni diversi club importanti hanno mostrato grande interesse per lui, la Stella Rossa ha altre 8 partite fino a metà stagione, quindi dopo prenderemo la decisione migliore per Andrija. Con chi lo paragono? Andrija è ancora giovane, ma se dovessi paragonarlo a qualcuno sarebbe sicuramente Dejan Savicevic ‘Il Genio’”.

In Italia il ragazzo è rappresentato da Federico Pastorello, a capo della

‘P&P Sport Management’: “L’agenzia lo ha preso tramite Dusan Basta – aveva di recente detto a CM.IT Andrea Luciani, collaboratore di Pastorello – Con l’ex calciatore della Lazio si è instaurato un rapporto magnifico: abbiamo deciso di iniziare un percorso di scouting in Serbia, acquisendo la rappresentanza per l’Europa, in collaborazione con il proprio agente di Radulovic, un talento che si è messo in mostra nella Youth League, facendo gol al Tottenham”.

