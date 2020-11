Nel mirino delle due milanesi c’è Andrija Radulovic, fantasista classe 2002 in forza alla Stella Rossa Belgrado che ieri ha regalato un’altra perla

Cresce a vista d’occhio il giovane fantasista della Stella Rossa, Andrija Radulovic, anche ieri autore di una buona prova e soprattutto di un gol splendido che ha sigillato il 4-2 finale in rimonta della compagine di Belgrado. Il classe 2002, che piace tanto in Italia a Milan e Inter, ha dato un saggio di tutta la sua tecnica accentrandosi fino al limite dell’area prima di scagliare un mancino preciso in diagonale che ha chiuso i conti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una giocata che ha ricordato ancora di più Xherdan Shaqiri, calciatore al quale era stato paragonato per caratteristiche tecniche da Andrea Luciani ai microfoni di Calciomercato.it.

