Arrivato in estate, Arturo Vidal potrebbe già lasciare l’Inter dopo una sola stagione: sul cileno c’è l’Olympique Marsiglia

Arrivato in estate come l’acquisto voluto da Antonio Conte, dopo che il tecnico salentino lo aveva corteggiato anche nel corso dell’estate 2019, appena approdato in nerazzurro, Arturo Vidal potrebbe già dire addio all’Inter dopo un solo anno. Il cileno ha disputato una stagione decisamente deludente e ha perso ormai da tempo il posto da titolare ai danni di Eriksen. Legato da un contratto valido sino al 2022, Vidal potrebbe però anticipare l’addio ai meneghini. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sgarbo Simeone a Inter e Juventus | Colpo da 35 milioni

Calciomercato Inter, l’Olympique Marsiglia non molla Vidal

Stando infatti a quanto riferisce ‘L’Equipe’, l’interesse da parte dell’Olympique Marsiglia nei confronti del giocatore cileno non è affatto sfumato. Il club transalpino, come confermato dal ds Pablo Longoria in conferenza, ha sottolineato come Vidal a gennaio sia stato un obiettivo della società. Obiettivo che non è però sfumato. L’OM dovrà lavorare ad un mercato low-cost complici diversi problemi finanziari e, dato il fatto che alcuni giocatori andranno via a costo zero, sarà necessario fare nuovi acquisti. Vidal potrebbe rientrare nell’elenco dei volti nuovi, con Jorge Sampaoli che preme per averlo in rosa. L’ostacolo maggiore però è rappresentato dall’ingaggio del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Offerta da oltre 100 milioni

Lo stipendio del cileno rappresenta infatti un ostacolo per l’OM, visti i suoi problemi finanziari. Allo stesso modo il club transalpino spera di poter arrivare al centrocampista senza poter sborsare cifre troppo elevate. Molto dipenderà dalle cessioni in mediana e anche dalle richieste nerazzurre, che lascerebbero partire malvolentieri Vidal a costo zero.