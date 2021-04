Fiorentina, Vlahovic nel mirino di tanti top club: contatti avviati da parte di Milan e Liverpool, ma anche Juventus e Roma sono vigili









Con 17 gol segnati è certamente una delle rivelazioni di questa Serie A. Che di talento Dusan Vlahovic ne avesse parecchio si era notato anche nella scorsa stagione, ma in questa seconda parte di campionato il giovanissimo attaccante serbo è letteralmente esploso. La Fiorentina sa di avere in casa un patrimonio, ma le big d’Italia e d’Europa nel frattempo seguono con attenzione i progressi del 21enne serbo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Milan, contatti per Vlahovic: c’è anche il Liverpool

Il ragazzo piace da tempo al Milan, che è stato spesso accostato anche per la simpatia del giocatore nei confronti del club rossonero, da sempre fan di Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha rinnovato il contratto dello svedese, ma ha necessariamente bisogno di una prima punta come alternativa. Mandzukic ha avuto troppi problemi fisici e potrebbe non rinnovare, Leao e Rebic hanno dimostrato di non avere molto feeling nel ruolo di prima punta. E stando a quanto riferisce ‘Inside Football’, il club rossonero avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente del giocatore.

Contatti che però sarebbero stati avviati anche dal Liverpool. Pure il club inglese, infatti, si sarebbe mosso per portare in Inghilterra il talento serbo. Vlahovic è un profilo che piace molto a Klopp e alla dirigenza ‘Reds’, che guardano già alla prossima stagione dopo un’annata molto deludente. Entrambi i club, oltre che con l’agente, avrebbero già avviato i primi contatti anche con la Fiorentina, che non sembra però intenzionata a cedere il ragazzo per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Valore elevatissimo, specialmente di questi tempi dove il peso della pandemia si fa sentire e non poco. Anche la Juventus, che punta a ringiovanire il proprio reparto offensivo, è interessata all’attaccante, ma sembra essere indietro nella corsa al numero 9 viola. Oltre a rossoneri e bianconeri, pure la Roma ha mostrato interesse nei confronti del giovane centravanti. Anche i giallorossi avrebbero avviato alcuni contatti con l’entourage del giocatore.