Calciomercato Milan | Futuro Ceballos: l’annuncio ufficiale

Dani Ceballos potrebbe tornare ad essere un’opportunità per il calcio italiano. Il centrocampista è pronto a lasciare definitivamente il Real Madrid. Milan e Juventus sono state le squadre che in passato hanno mostrato maggiore interesse

Dani Ceballos potrebbe presto diventare un’occasione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo, al termine della stagione, farà ritorno al Real Madrid dopo i due anni di presto all’Arsenal. Il calciatore – intervenuto ai microfoni di ‘Radio Onda Cero’ – ha parlato del suo futuro, lasciando intendere di volere stabilità e che difficilmente direbbe sì ad un altro prestito: “Ho ancora due anni di contratto con il Real – ammette Ceballos – Un altro prestito sarebbe difficile per me da sopportare. Ho bisogno di stabilità, sto per compiere 25 anni e ho bisogno di continuità”.

FUTURO DA SCRIVERE – “Tra qualche settimana ci penseremo, analizzando tutte le opzioni sul tavolo. Futuro al Real? Non so se tornerò, se resterò, con o senza Zidane. Vorrei giocare l’Europeo e l’Olimpiade e poi decidere. La cosa migliore per tutti è riuscire ad avere stabilità”.

Calciomercato Milan e Juve, opportunità Ceballos

Ceballos dunque chiede stabilità e una squadra che creda veramente in lui. E’ evidente che un giocatore come il centrocampista spagnola potrebbe davvero far comodo a gran parte dei club di Serie A. In passato il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus. I bianconeri sono ancora alla ricerca di qualità per la mediana e Ceballos potrebbe tornare di moda, così come per il Milan. In questi giorni, in Spagna, il nome di Ceballos è tornato in orbita rossonera ma non sono arrivate conferme in merito. I rapporti ottimi tra Milan e Real, qualora decidessero di approfondire il discorso, potrebbero certamente dare una mano. Ricordiamo che preso i due club dovranno fare il punto della situazione su Brahim Diaz, arrivato durante lo scorso mercato estivo con la formula del prestito secco. Il Real ha intenzione di puntare in futuro su Brahim ma non è esclusa una permanenza al Milan di un altro anno.