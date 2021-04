Calciomercato Fiorentina, Milan e Roma sulle tracce di German Pezzella

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è in scadenza di contratto nel 2022. Ma in estate potrebbe partire: Milan e Roma sulle sue tracce

In scadenza di contratto a giugno 2022, German Pezzella può lasciare la Fiorentina al termine della stagione in corso. Già vicino alla cessione nell’ottobre del 2020, con un tentativo last minute fatto dal Milan, il difensore argentino ha ancora molto mercato in Serie A. Nelle ultime ore si è parlato di nuovi contatti con la Roma. Un interessamento confermato dalle informazioni in possesso di Calciomercato.it che, tuttavia, fanno registrare anche un ritorno di fiamma da parte dei rossoneri. Complice un finale di campionato disastroso, il club giallorosso è ben lontano dalla qualificazione alla prossima Europa League e questo potrebbe fargli perdere posizioni nella corsa all’ex River Plate, desideroso di tornare a calcare i palcoscenici europei.