Alessandro Florenzi torna a parlare della Roma, ma anche del suo futuro e dell’interessamento dell’Inter









Il suo PSG non è riuscito nell’impresa di eliminare il Manchester City, ma quella di Alessandro Florenzi in Ligue 1 si può dire comunque una stagione positiva. Il terzino della Nazionale è in prestito dlla Roma, anche se difficilmente – secondo quanto vi abbiamo già raccontato tempo fa e trapela negli ultimi giorni anche in Francia – Leonardo eserciterà il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Per lui si parla già da tempo di un possibile interessamento dell’Inter di Antonio Conte, che lo ha imparazo ad apprezzare anche con la maglia azzurra. La duttilità di Florenzi è qualcosa che piace parecchio all’allenatore salentino.

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, lo stesso Florenzi ha parlato di questo interesse nerazzurro: “Fa piacere essere accostato a una grande squadra come l’Inter, ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato. Preferisco i fatti alle parole. Comunque, sto vivendo l’esperienza parigina intensamente e tutte le mie energie sono investite nella causa del PSG. Sto cercando di ripagare la fiducia di Al Khelaifi, Leonardo, Tuchel e adesso di Pochettino che continua a credere in me. Quindi voglio solo dare il massimo. Il resto si vedrà”. Questo sul futuro, anzi sul presente che per ora si chiama solo e soltanto PSG. Sul tema Mourinho, invece, Florenzi pensa che il portoghese sia una “boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente”. E si può puntare subito allo scudetto? “Lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo…”