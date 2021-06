L’Inter pronta a cedere Hakimi per 65 milioni al Psg: ne servono altri 15 per mettere al sicuro le casse del club

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain frutterà all’Inter la cifra di 65 milioni di euro. Questa l’indiscrezione che è stata captata dalla nostra redazione: somma fondamentale per andare ad irrobustire le casse nerazzurre che stanno vivendo un momento di grossa difficoltà, come più volte palesato dalla stessa proprietà del club meneghino. Serve una possente iniezione di liquidità per garantire stabilità in vista della prossima stagione.

Inter, Hakimi non basta: serve un altro addio

L’accordo con il Psg, però, non basta a risollevare totalmente la situazione economica in casa nerazzurra. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, serve un’altra cessione da almeno 15 milioni per andare a completare il percorso di risanamento. Solo dopo aver acquisito almeno 80 milioni di euro, le casse dell’Inter potranno ritrovare una stabilità.

Questo, però, non comporterà la possibilità di esborsi e di trattative in entrata. Solo a fronte, infatti, di ulteriori cessioni con conseguente nuovo flusso di denaro nelle casse allora si potrà pensare a nuovi ingaggi di calciatori.