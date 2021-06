Max Hagmayr, agente di Lazaro e Muldur, fa il punto a CMIT TV sul futuro dei calciatori di Inter e Sassuolo

Da Lazaro a Muldur, passando per Arnautovic e Italia-Austria. Max Hagmayr, agente Fifa, è intervenuto a CMIT TV, partendo dall’attaccante corteggiato dal Bologna: “Arnautovic è un giocatore importante. Se sta bene è un giocatore interessante per il campionato italiano. Bologna? E’ possibile, è una questione di soldi: se il Bologna ha i soldi, lo compra. Se sta bene, può far fare il salto di qualità alla squadra rossoblù”.

AUSTRIA – “Penso che l’Italia possa vincere l’Europeo, ma nella gara secca può succedere di tutto, anche perché l’Austria è squadra quadrata che può mettere in difficoltà la Nazionale italiana”.

MULDUR – "Si potrebbe considerare chiuso il suo ciclo al Sassuolo e potrebbe trovare spazio in un grande club. Sta aspettando un grande progetto e un grande club. Nasce come terzino destro, ma può giocare anche a sinistra e contro la Svizzera ha fatto una grandissima partita. Il Napoli è un club grande, piace anche in Premier League: vedremo se ci sarà la possibilità di portarlo in Inghilterra. Contatti con gli azzurri? Sono in contatto con tutti i club italiani, in passato ci sono stati ma non voglio parlare di club particolari perché non è il mio modo di lavorare".

Calciomercato Inter, agente Lazaro: “Novità tra 2-3 settimane”

LAZARO – “Incontro con Marotta e Ausilio per Lazaro? Sono a Vienna, non so se nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’Inter. Il mercato è molto lento, tra 2-3 settimane potrebbero esserci novità su di lui. Siamo tranquilli, ci sono possibilità che resti a giocare in Italia e vedremo come si svilupperanno queste possibilità. Quale è la sua condizione? Sarà difficile vederlo in campo, è infortunato. Questa partita non la giocherà, ma potrebbe scendere in campo in quella successiva se dovessimo passare il turno”.