Romelu Lukaku, intervenuto su Twitter, ha ribadito di stare bene all’Inter. Ecco le sue parole

Nel giorno in cui l’Inter potrebbe perdere Hakimi, può consolarsi con Romelu Lukaku. L’attaccante belga, qualche settimana fa, aveva spazzato via ogni dubbio, dicendosi certo di voler restare in nerazzurri. In questi giorni però non si sono placate le voci che lo vorrebbero lontano da Milano: i club – soprattutto inglesi – che farebbero follie per Lukaku d’altronde non mancano.

Calciomercato Inter, Lukaku: “Sono felice in nerazzurro”

In una lunga chiacchierata social con i propri followers, il bomber belga ha risposto anche a chi gli chiedeva se gli piacerebbe giocare per il Manchester City. La risposta non lascia dubbi: “Sono felice all’Inter – ha affermato Lukaku -. Il cambio da Manchester a Milano? Sono due grandi città, solo il gioco è differente, in Italia devi usare molto di più il cervello: è qualcosa che dicevano io non sapessi fare.

Attaccante più cinico – “La Serie A è molto difficile tatticamente. Ogni partita è diversa e a volte hai solo un’opportunità a partita, quindi devi coglierla.