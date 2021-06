Voci di una intesa raggiunta tra Inter e Lazio per Manuel Lazzari, fedelissimo di Inzaghi in biancoceleste. Ecco qual è la situazione

L’accordo Inter-Lazio per Lazzari è una delle notizie che sta maggiormente circolando in queste ore. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, smentiscono l’esistenza di una intesa tra il club di Lotito e quello targato Suning per l’esterno biancoceleste.

Per adesso al classe ’93 di Valdagno, sicuramente un profilo stimato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi (fu un suo fedelissimo alla Lazio), non è stata comunicata l’intenzione di cederlo. Inoltre, come noto, in questo momento i nerazzurri non hanno le possibilità economiche per imbastire una trattativa di tale portata, si parla infatti di un totale di 26 milioni di euro bonus inclusi. Senza contare i difficili rapporti tra le due società dopo lo ‘scippo’ Inzaghi che rendono l’operazione Lazzari davvero complicata. Vedremo se cambierà qualcosa prossimamente, ma ad oggi la situazione è quella che vi abbiamo illustrato.