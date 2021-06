Calciomercato Inter, accelerata per Lazzari | Lazio su Brandt

L’Inter starebbe accelerando per consegnare Lazzari a Simone Inzaghi: Maurizio Sarri avrebbe indicato in Brandt la priorità per la Lazio

I rapporti tra la dirigenza nerazzurra e la proprietà biancoceleste sono ancora tesi dopo quanto successo con Simone Inzaghi. Eppure, gli intrecci di mercato che coinvolgerebbero Inter e Lazio sono molteplici. Secondo quanto rivelato da ‘Il Messaggero’, Maurizio Sarri avrebbe indicato in Julian Brandt il grande colpo in entrata e Lotito sarebbe pronto ad investire una cifra vicina ai 25 milioni di euro per convincere il Borussia Dortmund. La disponibilità della Lazio ad arrivare a quella cifra, poi, deriverebbe anche da una cessione illustre e che coinvolgerebbe i nerazzurri: quella di Manuel Lazzari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, accordo per Lazzari | Lazio su Brandt

Sempre secondo ‘Il Messaggero’, i due club avrebbero già un accordo di massima per Lazzari: un affare da 22 milioni di euro più 4 di bonus. Proprio la freccia biancoceleste, quindi, potrebbe essere l’erede naturale di Hakimi nel gioco dell’Inter. Inoltre, si tratterebbe di un giocatore che Simone Inzaghi conosce bene ed apprezza molto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una pista che però, secondo quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, non sarebbe così calda: i biancocelesti non sarebbero convinti di cedere Lazzari, infatti. Le esigenze e le richieste di Maurizio Sarri, quindi, potrebbero cambiare tutti gli scenari fino a qui delineati: il tecnico toscano deciderà se tenere l’esterno azzurro e quanto è disposto a sacrificare per arrivare a Julian Brandt.