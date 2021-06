Calciomercato Inter, Simeone vuole Dragowski | I dettagli

La dirigenza dell’Atletico Madrid avrebbe avviato i contatti per mettere le mani su Dragowski, che interessa anche all’Inter

L’Inter è interessata all’acquisto di un nuovo portiere, considerando che Samir Handanovic ha il contratto in scadenza l’anno prossimo ed è un classe ’84. Il club nerazzurro inizia a interessarsi ai vari profili sparsi in giro per l’Italia e per l’Europa, e tra questi c’è Dragowski per la Fiorentina. Il club viola è ancora alle prese con la scelta del prossimo allenatore, dopo l’addio anticipato di Gennaro Gattuso. Commisso ha comunque messo a segno il colpo Nico Gonzalez, ma potrebbe presto cedere uno dei suoi gioielli: si tratta di Bartlomiej Dragowski, portiere titolare classe ’97.

Su di lui c’è da monitorare l’interesse dell’Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone che apprezzerebbe molto le sue qualità per rinforzare i Colchoneros dopo aver vinto la Liga. Ma non sarebbe l’unico profilo valutato dagli spagnoli.

Inter, l’Atletico vuole Dragowski

Secondo quanto riferito dal portale polacco ‘Meczyki‘, ci sarà un incontro tra l’entourage di Dragowski e la dirigenza dell’Atletico Madrid, per valutare la fattibilità dell’affare. Simeone è molto interessato al portiere della Fiorentina, e sfiderebbe sul mercato l’Inter, il suo ex club, che resterebbe beffato in caso di accordo con la viola. In fase di valutazione per i Colchoneros c’è anche Pau Lopez. Lo spagnolo è stato messo sul mercato dalla Roma, che vorrebbe puntare su un profilo che dia più garanzie dopo il settimo posto della stagione appena conclusa.