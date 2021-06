CM IT.IT | Calciomercato, Juventus-Locatelli: le novità dopo l’incontro

Entra nel vivo la trattativa per Manuel Locatelli alla Juventus: le novità sull’affare dopo l’incontro tra Cherubini e Carnevali

Come raccontato da Calciomercato.it, si è tenuto oggi l’incontro tra Carnevali e Cherubini per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la volontà di tutte le parti in causa è di far andare a buon fine. Lo stesso Locatelli ha rifiutato anche altre destinazioni pur di vestire bianconero ed ha avuto già contatti con Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’operazione sarà impostata sulla base di circa 40 milioni di euro, con l’inserimento di Dragusin e forse di un’altra contropartita. Per il difensore romeno, intervenuto a CMIT TV, il suo agente ha spiegato che l’eventuale sì al trasferimento arriverà dopo la valutazione del progetto proposto dal club neroverde per il calciatore.