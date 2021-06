La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Nico Gonzalez, attaccante argentino proveniente dallo Stoccarda

Il mercato viola batte un colpo e che colpo. La Fiorentina ha infatti ufficializzato l'acquisto del nazionale argentino Nico Gonzalez. Il giovane attaccante, attualmente impegnato con l'Albiceleste in Copa America, è un nuovo giocatore della società toscana e proviene dallo Stoccarda.

A dare l’annuncio dell’affare è stato il club viola attraverso i propri canali attraverso una semplice immagine. La foto del noto personaggio dei cartoni animati Speedy Gonzalez sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi: un chiaro segnale dovuto anche all’assonanza del cognome. L’argentino dunque sarà un nuovo giocatore viola, come sottolineato da Calciomercato.it, con il giocatore che ha sostenuto le visite mediche direttamente in Argentina.

Questo il comunicato del club viola:

“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Gonzalez dal VFB Stoccarda.

Nicolas Gonzalez è nato a Belen De Escobar (Argentina) il 6 Aprile del 1998. In carriera ha indossato le maglie di Argentinos Juniors e Stoccarda, Club con il quale ha giocato 79 partite, realizzando 23 reti. Gonzalez ha inoltre vestito la casacca dell’Argentina in 8 occasioni, realizzando 2 reti.

Il calciatore, che attualmente è impegnato con la sua Nazionale in Copa America, ha firmato un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 5 stagioni”.