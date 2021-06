Calciomercato Fiorenitna, visite mediche programmate per Nico Gonzalez

La Fiorentina, che deve ancora scegliere il nuovo allenatore dopo l’addio di Gattuso, ha piazzato il primo colpo: Nico Gonzalez

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Fiorentina piazza il primo colpo, in attesa di capire chi guiderà la squadra in panchina dopo la rottura con Gennaro Gattuso. Dopo quanto raccontato dalla nostra redazione nella notte, con la proposta Viola allo Stoccarda per Nico Gonzalez da 23 milioni di euro più 4 milioni di bonus, adesso arrivano ulteriori novità. Stando, infatti, alle nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i contratti tra le parti in causa sono stati inviati e firmati. Il bomber, impegnato nella Copa America con la maglia dell’Argentina, dopo la partita del 22 giugno prossimo, alle 2 ora italiana, contro il Brasile, tornerà a Baires e svolgerà le visite mediche per conto della società di Rocco Commisso il giorno stesso o, al massimo, mercoledì. Un affare, dunque, che si avvicina a grandi passi verso la fumata bianca.