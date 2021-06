Non è bastato Paratici: Gattuso-Tottenham saltato per fattori ambientali. Chiamata dall’Everton, ma Ringhio potrebbe star fermo

Gennaro Gattuso si è conquistato le copertine nelle ultime ore per un’evoluzione estremamente particolare della sua carriera. È passato dai dissidi con la Fiorentina, con conseguente separazione, con alla possibilità di essere il nuovo allenatore del Tottenham. Il tutto nel più classico ‘espece d’une matinée’. Calciomercato.it ha provato a sfondare ambienti vicini al tecnico calabrese per capire e comprendere cosa è accaduto e quale potrebbe essere lo step successivo. È stata confermata l’indiscrezione rilanciata proprio da Calciomercato.it nelle scorse ore di una telefonata fatta dall’Everton per comprendere la situazione legata a Gennaro Gattuso.

Gattuso-Tottenham, Paratici non è riuscito ad imporsi

Soprattutto, si apprende come ci sia stata l’impossibilità da parte di Fabio Paratici, nuovo dirigente del Tottenham, di imporsi nella scelta dell’allenatore: questo è il motivo per il quale il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha sentito più forte il richiamo della piazza e non ha approfondito ulteriormente quelli che non sono stati contatti così intensi come invece è trapelato attraverso alcune indiscrezioni di stampa. Inoltre, ci sono diverse possibilità che vengono ancora vagliate sia in Italia sia all’estero per la prossima stagione. Non è escluso, però, che Gattuso resti fermo per qualche mese in attesa di un nuovo progetto che possa intrigarlo al meglio.