La panchina del Tottenham è destinata a restare ancora vacante: decisivo l’umore nero dei tifosi alle notizie sull’arrivo di Gattuso

Sembra non avere proprio pace Gennaro Gattuso. Così come il Tottenham, che dopo l’addio di Mourinho non ha ancora trovato il nuovo allenatore. Gli Spurs hanno chiuso la stagione con Mason, poi tanti i nomi circolati da Conte a Sarri e Allegri. Fino a Paulo Fonseca, che però ieri è definitivamente saltato a causa di alcuni problemi fiscali legati al Decreto Crescita. Il portoghese era praticamente a un passo, si aspettavano solo gli annunci. Da qui la pista improvvisa per Gattuso, che nel frattempo si era liberato dalla Fiorentina a sorpresa.

Una trattativa improvvisa, che però in poche ore sembra essersi nuovamente arenata. Come raccolto da Calciomercato.it, infatti, c’è stato uno stop importante tra Gattuso e il Tottenham. Questo perché i tifosi degli Spurs sui social hanno dato vita a una vera e propria ‘insurrezione’ nei confronti dell’ex Napoli facendo entrare in tendenza l’hashtag #NoToGattuso. Sotto la lente d’ingrandimento delle dichiarazioni dell’allenatore calabrese di parecchi anni fa che non sono piaciute ai sostenitori del Tottenham. E il club quindi sta seriamente valutando di fermarsi nella trattativa.