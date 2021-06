Paulo Fonseca ha declinato la proposta del Tottenham: i motivi che hanno spinto il portoghese a dire no agli ‘Spurs’

Probabilmente non sarà Fonseca l’allenatore del Tottenham 2021/2022. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’ex Roma ha comunicato questa mattina l’impossibilità ad accettare la proposta del club londinese in tempi brevi. Il tecnico portoghese, infatti, è vincolato alla permanenza fiscale in Italia almeno fino al prossimo 10 luglio visti i legami attuati con il club capitolino attraverso il Decreto Crescita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una scadenza che il Tottenham ha ritenuto di non poter rispettare ed è questo il motivo per il quale c’è stata nelle scorse ore la comunicazione dell’impossibilità di Fonseca di approdare al club londinese. Questo è il motivo contestuale della ricerca da parte degli Spurs di un altro allenatore: nella short list di Paratici c’è anche il nome di Gennaro Gattuso, tra i candidati anche alla panchina dell’Everton, come raccontato dalla nostra redazione. Il tecnico calabrese oggi ha rescisso con la Fiorentina e non si esclude che il futuro di Fonseca possa essere proprio in viola.