Dopo il burrascoso addio alla Fiorentina, avanzano immediate le ipotesi per il futuro di Gattuso: spunta anche l’Everton

Il comunicato di questa mattina arrivato da Firenze ha certificato quello che vi avevamo, in anteprima, anticipato ieri su CMIT TV, nel corso del prepartita del match dell’Italia. Le fibrillazioni tra Gattuso e la Fiorentina si sono trasformate in un addio che ha fatto molto clamore. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si sta riscontrando, repentinamente, un’altra possibile ipotesi per il tecnico calabrese. Perché la sua conoscenza della lingua inglese, viste le sue esperienze in Scozia con i Rangers, gli potrebbero spianare la strada dell’Everton.

Gattuso-Everton, seconda possibile successione consecutiva ad Ancelotti

Si tratterebbe di una curiosa seconda successione a Carlo Ancelotti dopo quanto accaduto a Napoli. Giusto ribadire che in questo momento Rafa Benitez e Nuno Espirito Santo sono in vantaggio nella corsa alla panchina dei ‘Toffees’, ma il nome di Gattuso si rafforza del legame che il suo procuratore, Jorge Mendes, possiede con Kia Joorabchian, altro potente agente internazionale, uomo di fiducia proprio dell’Everton.

Come appreso dalla nostra redazione, ad ora Gattuso non è ancora in pole position per la panchina, ma proprio il buon rendimento di Ancelotti sta spingendo una parte della dirigenza del club di Liverpool ad optare per un altro allenatore italiano.