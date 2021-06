L’uomo del momento è Manuel Locatelli, autore di una partita straordinaria contro la Svizzera. Piace alla Juventus e non solo

Tutti pazzi per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale di Roberto Mancini dopo una straordinaria annata in Serie A si sta imponendo anche con la maglia azzurra dell’Italia. Ieri sera una grande prestazione di qualità e sostanza condita da due reti pesantissime contro la Svizzera. Una vera e propria prova di maturità per l’ex milanista che è da settimane anche sulla bocca di tutti in ottica calciomercato. Il suo nome è infatti da parecchio sui taccuini della Juventus, che va a caccia proprio di uno centrocampista di qualità da piazzare davanti alla difesa. L’identikit porta al calciatore del Sassuolo ma non sarà semplice considerati prezzo in ascesa e possibile concorrenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo | Da Locatelli a Pjanic!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nome a sorpresa: “Darebbe l’equilibrio giusto”

Calciomercato Juventus, occhi su Locatelli: dalla promessa al Bayern Monaco

La Juventus spera di avere a sua disposizione Locatelli per cui come sottolineato dal giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’: “C’è una promessa col Sassuolo, fatta a Locatelli un anno fa. Sul Real Madrid non so nulla, so invece che ci sono degli osservatori del Bayern Monaco che vedono tutte le partite della Nazionale italiana. E so che ha rifiutato la proposta del Borussia Dortmund, la più alta attualmente arrivata”.

Il giornalista ha quindi proseguito sul possibile approdo in bianconero: “C’è un accordo di massima tra la Juve e l’entourage del calciatore, il Sassuolo ha messo in stand by la trattativa. È un giocatore nelle grazie di Allegri, ma nel reparto vuole un calciatore esperto. Brozovic? Era un pallino di Paratici, non so se lo sia anche di Allegri”.