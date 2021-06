La Juventus di Massimiliano Allegri sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato dove i bianconeri opereranno in particolare a centrocampo

Nonostante l’europeo sia nel vivo, le trattative di calciomercato non stentano a fermarsi in questo caldissimo mese di giugno che segue un maggio scandito dal valzer delle panchine che ha portato, di nuovo, Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus. L’allenatore livornese, ai box dal 2019, riprende quindi da dove si era fermato con l’obiettivo di riportare la Vecchia Signora ai vertici sia nel campionato italiano di Serie A che in Champions League, dove la Juventus non va oltre gli ottavi di finale da due stagioni. Molto probabilmente, il reparto che verrà maggiormente rivoluzionato sarà il centrocampo, con tanti nomi in entrata e molti profili che dire addio. Da Manuel Locatelli a Miralem Pjanic passando per il sogno Pogba: le ultime di calciomercato in casa Juventus

Calciomercato Juventus, i nomi in entrata | Locatelli brilla in azzurro, Pogba è il grande sogno!

In entrata, il nome più caldo per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri è senza dubbio quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha un valore di mercato sempre più alto, soprattutto dopo la doppietta di ieri sera contro la Svizzera di Vladimir Petkovic. Per arrivare all’ex giocatore del Milan e cercare di smussare il prezzo, che dovrebbe aggirarsi almeno sui 40 milioni di euro, la Juventus può mettere sul piatto il nome di Radu Dragusin, giovane e talentuoso difensore della Vecchia Signora che, però, non vorrebbe lasciarlo andare in forma definitiva.



Ma non c’è soltanto Locatelli, la Juventus continua a seguire con attenzione la situazione legata al futuro di Miralem Pjanic, fedelissimo di Allegri, attualmente al Barcellona di Ronald Koeman. Il giocatore bosniaco, decisamente deludente nella sua unica stagione catalana, potrebbe tornare alla Continassa. Classe 1990, l’ex Roma ha collezionato appena 19 presenze nell’ultima Liga.

Il grande sogno di mercato della Juventus è però un altro potenziale cavallo di ritorno: Paul Pogba. La stella del Manchester United e della Francia di Didier Deschamps è in scadenza di contratto nel 2022 con i Red Devils ed ha ancora un bellissimo rapporto con l’ambiente bianconero e, soprattutto, con Allegri, tecnico che l’ha reso uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Anche in questo caso l’ostacolo è di natura economica, visto il pesantissimo dell’assistito di Mino Raiola. Infine, grande attenzione anche ai nomi di Tielemans, giocatore del Belgio e del Leicester City, e di William Carvalho, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, i nomi in uscita a centrocampo | Da Ramsey ad Arthur

Nonostante qualche prestazione incolore, il finale di stagione di Adrien Rabiot ha convinto tutti (o quasi) e sembra destinato a restare in maglia Juventus anche nella prossima stagione, salvo offerte irrinunciabili. Discorso differente per Aaron Ramsey, ex Arsenal che sta brillando con la maglia del Galles ad Euro 2020. Il giocatore gallese potrebbe salutare, così come Arthur, brasiliano ex Barcellona nel mirino del PSG di Mauricio Pochettino.

Il futuro di Rodrigo Bentancur invece, potrebbe continuare ad essere legato alla Juventus. Il giocatore uruguaiano infatti, proprio sotto l’ala protettiva di Massimiliano Allegri, è cresciuto e si è affermato come uno dei migliori interpreti del campionato italiano di Serie A.