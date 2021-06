L’opzione Dragusin per il Sassuolo prende sempre più corpo. Le ultime sull’affare tra la Juventus e il club neroverde con Locatelli sullo sfondo

Lo scorso aprile il giovane difensore rumeno, Radu Dragusin, ha messo ufficialmente la firma su un futuro a tinte bianconere siglando il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2025. Il talentuoso centrale ex Under 23 potrebbe però presto tornare protagonista degli affari di mercato della società di Agnelli, che per il centrocampo punta sempre al grande colpo Manuel Locatelli. Proprio con il Sassuolo, società con cui i rapporti sono buoni, potrebbe essere imbastita una maxi operazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it proprio l’opzione neroverde per lo stesso Dragusin, già cercato a gennaio, è concreta. Il giovane difensore rumeno può entrare nell’operazione Locatelli, ma la Juventus non vuole perderne la proprietà in maniera definitiva. Si tratta dunque sulla base del prestito, con eventuale diritto di riscatto e contro riscatto.