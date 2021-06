Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno individuato il sostituto di Cristiano Ronaldo ma vengono gelati dal suo rifiuto

La Juventus continua a ragionare sul futuro di Cristiano Ronaldo, nome attorno al quale ruota tutto il suo calciomercato. I bianconeri sanno che il volto della sessione trasferimenti cambierebbe radicalmente, in caso di permanenza o addio del fuoriclasse portoghese. Il cui valore tecnico non si discute, ma l’ingaggio pesa, eccome, sulle casse del club. E così, l’ipotesi di un addio, almeno nelle intenzioni dei piemontesi, non è da scartare. Anche perché il nuovo tecnico Massimiliano Allegri non lo ritiene a conti fatti necessariamente indispensabile. Dunque, si lavora a chi potrebbe essere l’erede di CR7. E la scelta, da parte dei bianconeri, parrebbe essere stata fatta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta l’erede di Ronaldo | Che ressa

Calciomercato Juventus, Griezmann per il dopo CR7 ma il francese dice no

Si tratta, stando agli spagnoli di ‘Marca’, di Antoine Griezmann. Anche di lui si è parlato con il Barcellona, con cui i rapporti sono ottimi. I blaugrana avrebbero dato il proprio assenso, perché a propria volta interessati a liberarsi di un ingaggio pesante (circa 18 milioni a stagione). Lo stesso giocatore francese però avrebbe rifiutato, perché sarebbe intenzionato a rimanere al Barça. Anche se, da questo punto di vista, la situazione sarebbe in evoluzione. Griezmann è per ora concentrato sull’Europeo e spera di ricevere altre offerte al termine della rassegna continentale.