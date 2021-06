Difficile un ritorno alla Juventus di Kingsley Coman. L’attaccante vuole lasciare il Bayern Monaco ma la concorrenza è già di quelle importanti, con Chelsea e Barcellona sulle sue tracce

E’ notizia di qualche giorno fa la volontà di Kingsley Coman di lasciare il Bayern Monaco nel corso della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante, che ha un contratto, con i bavaresi, in scadenza il 30 giugno 2023, avrebbe chiesto un aumento significativo dello stipendio. Senza, sarebbe pronto a fare le valigia e diverse squadre stanno già monitorando la situazione. Il giocatore francese è da tempo che viene accostato alla Juventus e con un addio di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare di moda ma la concorrenza è di quelle importanti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio!

Coman, infatti, racconta il giornalista Saber Desfarges, Coman sarebbe finito nel mirino di Chelsea e Barcellona. Il Bayern Monaco, al momento, però, non appare intenzionato a fare sconti ed è pronto ad alzare un muro – si parla di una richiesta di 100 milioni di euro – per non far partire il proprio calciatore.