Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo: arriva l’annuncio!

Cristiano Ronaldo parla del suo futuro. L’attaccante, intervenuto in conferenza stampa, non dà certezza e pensa solo al suo Portogallo

Cristiano Ronaldo pensa solo alla Nazionale. L’attaccante portoghese è pronto a fare il suo esordio agli Europei, contro l’Ungheria.

Nell’ultimo periodo si è parlato tanto del suo futuro ma il giocatore non ha alcuna intenzione di farsi condizionare dalle tanti voci, che lo vorrebbero lontano dalla Juventus: “Sono 18 anni che gioco ad alti livelli e questo non mi influenzerà – ammette il giocatore bianconero nel corso di una conferenza stampa -. Se avessi 18 o 19 anni credo che non dormirei pensando al mio futuro. Il focus è sulla nazionale, è il mio quinto europeo, voglio far bene”.

Calciomercato Juventus, futuro da scrivere per Ronaldo

Per scrivere il futuro di Cristiano Ronaldo, che ha un contratto con la Juventus in scadenza nel 2022, bisognerà dunque aspettare ancora un po’. Difficilmente avremo novità nel corso degli Europei, anche se il suo agente, Jorge Mendes, è a lavoro, come dimostra l’incontro con la dirigenza bianconera di qualche giorno fa. Cristiano Ronaldo, come raccontato, vorrebbe far ritorno al Real Madrid ma ad oggi le priorità di Florentino Perez sono altre. Ecco perché potrebbero aprirsi altre porte, come quella del Psg, in caso di addio di Mbappe, che continua ad essere il sogno dei blancos, o del Manchester United, magari attraverso uno scambio con Pogba, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.