Accostato anche alla Juventus, Hector Bellerin potrebbe avere un futuro in Spagna. Incastro con Emerson Royal

Nella nuova Juventus di Massimiliano Allegri ci sono da valutare anche le fasce, con un possibile innesto per quanto concerne la corsia di destra. Nelle scorse settimane i bianconeri sono stati accostati anche al profilo di Hector Bellerin, ritornato recentemente in auge anche in un’eventuale affare con l’ex Arsenal Aaron Ramsey. Il classe 1995 ha una valutazione di mercato di circa 20/25 milioni di euro e per il momento sembra indirizzato verso altri lidi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto sottolineato da ‘elgoldigital.com’ la partenza di Bellerin dai ‘Gunners’ è sempre più una certezza ma il suo futuro potrebbe essere proprio in Spagna. Nello specifico il Real Betis è entrato nella lotta al laterale iberico dopo che Manuel Pellegrini ne ha fatto richiesta alla direzione sportiva. Da fronteggiare anche la concorrenza dell’Atletico, squadra per la quale si stanno conducendo trattative avanzate. Allo stesso modo i biancoverdi di Siviglia metteranno presto sul piatto la loro offerta. Dopo l’addio del brasiliano Emerson Royal, il Betis è infatti attivo sul mercato, alla ricerca di un terzino che dia garanzie e con caratteristiche molto simili a quella del verdeoro. Bellerin dal canto suo ha un contratto fino al 2023 e un prezzo di 25 milioni di euro, ma viste le indicazioni di Arteta l’Arsenal lo farebbe anche partire per una cifra più bassa.