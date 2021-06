Il Barcellona potrebbe cambiare strategia sul rinnovo di Ousmane Dembele, nei radar della Juventus sul mercato. Le ultime dalla Spagna

Prosegue la telenovela sul futuro di Ousmane Dembele al Barcellona. L’attaccante francese è in scadenza di contratto nel giugno 2022 con il club bluagrana, che spinge da tempo per la firma sul prolungamento per non rischiare di perdere a parametro zero il giocatore tra un anno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, rinnovo Dembele: la nuova strategia del Barcellona

Juventus e Manchester United, specialmente, sono attente agli sviluppi sull’ex Borussia Dortmund. Il sodalizio bianconero è particolarmente interessato a prelevare il cartellino del classe ’96 da svincolato la prossima estate, se non dovesse esserci la fumata bianca con il Barça. Il presidente Laporta e la dirigenza catalana – scrive il ‘Mundo Deportivo’ – sarebbero rimasti piuttosto infastiditi dal comportamento di Dembele sul tema rinnovo e adesso potrebbero cambiare strategia puntando sul prolungamento del baby Moriba. Martedì sarebbe fissato un incontro con gli agenti di Dembele e del talento 18enne, con il Barcellona che darebbe la precedenza alla firma del prodotto della cantera.

Il Barça teme che Dembele abbia un accordo con qualche altra società per l’estate 2022 e in caso di rottura definitiva metterà sul mercato il giocatore per incassare dalla sua cessione ed evitare di perderlo così a parametro zero tra un anno.