Calciomercato Juventus, sfuma Aouar | Vola da Ancelotti

La Juventus potrebbe ricevere un vero e proprio sgarbo dall’ex Ancelotti: l’allenatore sarebbe vicino ad acquistare Aouar

La Juventus ha visto nel centrocampo il reparto che ha sofferto maggiormente nel corso dell’ultima stagione. Sembrano lontanissimi i tempi in cui tra i bianconeri militavano giocatori del calibro di Marchisio e Pogba. Oggi, i vari Ramsey, Rabiot e Bentancur hanno deluso ed è per questo che la dirigenza starebbe pensando di acquistare nuovi giocatori per il ritorno di Allegri. Uno dei profili valutati è Houssem Aouar, ma la concorrenza è molto folta: seguito anche la scorsa estate, la trattativa potrebbe non andare a buon fine.

Juventus, Ancelotti chiude per Aouar

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, infatti, il Real Madrid sarebbe vicino a chiudere il colpo Aouar. Le sue qualità sono apprezzate molto da Carlo Ancelotti, richiamato da Florentino Perez per il suo secondo ciclo coi Blancos. Il Lione dovrebbe incassare una cifra vicina ai 50 milioni di euro, chiesti ripetutamente anche alle altre squadre interessate, come Juventus e Arsenal. Potrebbe dunque arrivare una vera e propria beffa per la dirigenza bianconera.