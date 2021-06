Futuro da scrivere per Federico Bernardeschi. Il contratto in scadenza nel 2022 impone una riflessione dopo gli Europei. Con l’addio alla Juventus, possibile un trasferimento in Inghilterra

Nonostante la stagione non certo esaltante, Federico Bernardeschi è riuscito a strappare la convocazione agli Europei. Ha già racimolato qualche minuto, entrando nel finale della sfida contro la Turchia ma la speranza sua ma anche della Juventus è di aver maggior spazio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arsenal all’assalto: beffa da 40 milioni!

Bernardeschi cerca il rilancio ad Euro2020 per poi sedersi attorno ad un tavolo con il club bianconero per capire cosa fare in futuro. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2022 e appare ovvio che senza un rinnovo l’addio in estate sarebbe praticamente certo. Il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe cambiare le carte in tavola: se il tecnico livornese dovesse decidere di non puntare sull’ex Fiorentina è probabile un’avventura all’estero. Come riporta gazzetta.it, il suo agente Mino Raiola è già a lavoro e sta sondando il terreno per non farsi trovare impreparato: qualora il suo assistito fosse invitato a fare le valigie, l’Inghilterra potrebbe diventare la meta giusta.