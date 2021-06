L’Arsenal è alla ricerca di un centrocampista per sostituire il partente Xhaka, sempre più vicino alla Roma: nella lista dei Gunners anche il nome di Locatelli

Come raccontato su Calciomercato.it, la Roma sta cercando di chiudere l’acquisto di Granit Xhaka. Il centrocampista. impegnato con la Nazionale svizzera, è uno dei nomi in cima alla lista di Mourinho. L’Arsenal, proprietario del cartellino del calciatore, è pronto a privarsene e non è un caso che stia cercando il sostituto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I nomi nel mirino dei Gunners sono davvero diversi. Secondo quanto riporta ‘The Sun’, il preferito sarebbe Yves Bissouma, maliano classe 1996 del Brighton, ma la lista è davvero importante. l’Arsenal potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus: tra i giocatori apprezzati dai londinesi c’è, infatti, Donny van de Beek, che potrebbe cambiare aria per rilanciarsi dopo una stagione complicata al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, svolta Gosens | C’è l’offerta

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pensa a Locatelli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, no al rinnovo: super offerta della Juventus

Piace parecchio anche ai bianconeri ma l’Arsenal guarda con interesse anche a Manuel Locatelli. L’italiano, impegnato con la Nazionale di Mancini, è il primo obiettivo di Massimiliano Allegri, che potrebbe dunque dover a che fare con la concorrenza dei Gunners. Il Sassuolo resta in attesa di novità e al momento non abbassa il prezzo: per vendere l’ex Milan servono almeno 40 milioni di euro. Sul taccuino dell’Arsenal, infine, anche Ruben Neves dei Wolves.