Juventus e Inter continuano a monitorare il profilo di Gosens dell’Atalanta in sede di calciomercato: arriva l’offerta per l’esterno

Juventus e Inter vivono due situazioni alquanto complicate. I bianconeri, dopo l’addio di Pirlo e il ritorno di Allegri, hanno in mente tante opzioni in sede di calciomercato per potenziare la rosa, ma hanno anche non poche questioni di cui occuparsi sul fronte uscite, a cominciare dal futuro di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri, invece, sono bloccati al momento dalla necessità di cedere almeno uno o due big della rosa per far quadrare i conti. Le strade dei due club, però, si incrociano in ottica Robin Gosens, esterno sinistro in forza all’Atalanta. Arriva un’importante novità a proposito del tedesco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Inter, c’è l’offerta per Gosens: la risposta

Come vi avevamo anticipato, su Gosens non c’è solo l’interesse di Juve e Inter. Il profilo del classe ’94, infatti, piace molto anche in Premier League, in particolare al Leicester. Le ‘Foxes’ fanno sul serio per l’ex Heracles Almelo – autore di 12 gol e 9 assist in questa stagione – e, stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero avanzato una prima offerta alla Dea da 20 milioni di euro.

I bergamaschi, dal canto loro, pare abbiano rispedito al mittente la proposta, poiché ritenuta insufficiente. Il contratto del 26enne scade a giugno 2022, ma l’Atalanta chiede comunque ben 35 milioni per la cessione di uno dei suoi elementi di spicco. Prima offerta del Leicester per Gosens, Juventus e Inter rimangono alla finestra.

Emanuele Tavano