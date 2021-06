Milan a caccia di rinforzi in attacco, spunta il nome di Marcos Paulo, nazionale giovanile portoghese in forza al Fluminense che piace anche all’Inter

In attesa di capire se sarà possibile arrivare a Giroud a costo zero, ossia senza versare indennizzi al Chelsea, il Milan guarda a nuovi altri colpi per il reparto offensivo. Oltre all’attaccante francese infatti, il club rossonero potrebbe decidere anche di puntare su un terzo centravanti, un profilo giovane da far crescere alle spalle di Ibrahimovic e dello stesso Giroud. E in questo senso il nome nuovo arriva dal Brasile, con il rossonero che potrebbe puntare deciso su Marcos Paulo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Marcos Paulo per l’attacco: c’è anche l’Inter

Attaccante brasiliano, ma nazionale giovanile portoghese, classe 2001, Marcos Paulo è un giocatore in grado di giostrare su tutto il fronte offensivo. Destro di piede, gioca nel Fluminense, che lo ha però messo fuori squadra quando ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di Rio de Janeiro. Un contratto che scade alla fine di giugno e che permetterebbe al ragazzo di approdare in Europa a costo zero. Per il Milan sarebbe un’occasione ghiottissima e complice anche il passaporto portoghese verrebbe tesserato da comunitario.

Del ragazzo Maldini e Massara ne hanno parlato con il suo entourage qualche giorno fa. Gli agenti di Emerson Royal, gli stessi dell’attaccante del ‘Flu’, hanno infatti fatto visita a Casa Milan e nell’occasione si è discusso proprio del classe 2001. Lo sottolinea ‘Tuttosport’. Su di lui sembrava avere le mani l’Atletico Madrid lo scorso gennaio, ma il club spagnolo non ha ancora ufficializzato nulla e l’accordo definitivo ancora non sembra essere stato raggiunto. Speranze dunque per il Milan, ma anche per l’Inter, che negli scorsi mesi è stata fortemente accostata al ragazzo. Pure i nerazzurri lo stanno seguendo con interesse e potrebbe profilarsi un derby di mercato, anche se da casa Milan non sembrano intenzionati a partecipare ad aste.