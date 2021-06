Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco | Idea low cost dalla Russia

Il Milan si interroga sulle condizioni di Ibrahimovic, oltre a Giroud spuntano altri profili: uno porta ad Azmoun dello Zenit, ma occhio ad Icardi

Un colpo in attacco o forse più di uno. Perché le condizioni di Zlatan Ibrahimovic preoccupano e non poco ed un solo rinforzo potrebbe non bastare. Ecco perché oltre al nome di Olivier Giroud, il Milan pensa ad altri profili. L’artroscopia all’orizzonte farà capire se il Milan avrà bisogno di cambiare strategia per il proprio reparto offensivo. La candidatura del francese del Chelsea appare sempre più forte: il Milan non sembra intenzionato a pagare un indennizzo al club di Londra, con il giocatore che accetterebbe volentieri la proposta rossonera. Ora però il solo Giroud potrebbe non bastare: ecco a quel punto spuntare due alternative. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta De Paul | Offerta UFFICIALE e non solo!

Calciomercato Milan, Azmoun e Icardi idee per l’attacco

Stando infatti a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre alla pista Giroud ci sono altre due idee da tenere in considerazione. Una porta in Russia e più precisamente all’iraniano Sardar Azmoun. 26 anni, 34 gol in 52 presenze con la propria nazionale e 19 reti in 24 partite di campionato. Cifre interessanti, con i rossoneri che avrebbero già avviato dei contatti per il giocatore, il cui contratto con lo Zenit San Pietroburgo scade tra un anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, derby Milan-Inter | Assist Ancelotti e occasione Real

Se però le condizioni di Ibrahimovic dovessero dare qualche garanzia in più, ecco spuntare un’idea last-minute, con il Milan che si muoverebbe da luglio per cercare di regalare a Pioli un nuovo attaccante. E in questo senso il nome potrebbe essere quello di Mauro Icardi, già accostato alla Juventus. L’argentino non è certamente uno dei punti fermi del Psg e l’ipotesi di un approdo in prestito non è da escludere: i giocatori in esubero costerebbero di meno nella seconda parte della sessione di mercato. A quello potrebbero lavorare Maldini e Massara, ma di certo, d’altro lato, i parigini dovrebbero contribuire pagando parte dell’ingaggio del giocatore, decisamente troppo alto per le casse del club meneghino.